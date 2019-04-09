Верховний суд попросять вирішити, чи законно Порошенко опікувався томосом
Громадська організація, яка намагалась судитись із президентом Петром Порошенком через його прохання про автономну Українську православну церкву, планує звертатись до Верховного суду після відмови столичного.
Про це "Українській правді" повідомив засновник неурядової організації "Верховенство права" Олексій Стародубов.
Він зазначив, що 9 квітня організація отримала повний текст рішення Окружного адміністративного суду Києва.
"Суд у задоволенні позову відмовив. У мотивувальній частині рішення, суддя Катющенко (Віталій Петрович Катющенко – УП) фактично переадресував цей спір до Верховного суду України як до суду першої інстанції для подібної категорії справ", – пояснив Стародубов.
За його словами, організація вирішила звернутись до Верховного суду через "суспільний резонанс" та "тисячі звернення вірян".
"Сподіваємося, що Верховний Суд розгляне наш позов по суті і відповість на питання, що цікавить всіх, чи порушив президент Конституцію і закони України, звертаючись до Вселенського Патріарха", – додав Стародубов.
Більше про організацію, яка позивається до Порошенка читайте в матеріалі "Хто і навіщо подав в суд на Порошенка через томос".
Митрополит Київський Епіфаній. Як в Україні з'явилася автокефальна Церква
Нагадаємо:
- 17 квітня 2018 року Порошенко заявив, що звернеться до Вселенського патріарха з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.
- За два дні це звернення підтримала Верховна Рада.
- 5 січня 2019 року у Стамбулі було підписано томос про автокефалію української церкви, 6 січня патріарх Варфоломій передав його митрополиту Епіфанію, який очолив ПЦУ.
- У жовтні 2018 року стало відомо, що неурядова організація "Верховенство права" подала позов проти Порошенка.
- В організації вважають, що у президента не має права звертатись до Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії Православній церкві в Україні.
- Як писала УП, бізнесмен, який вирішив судитись з Порошенком, близький до колишнього оточення екс-президента Віктора Януковича.
- 26 березня 2019 року суд відмовив у задоволенні позову, заявивши, що "неправильно обраний спосіб захисту порушеного права".