Верховний суд попросять вирішити, чи законно Порошенко опікувався томосом

Громадська організація, яка намагалась судитись із президентом Петром Порошенком через його прохання про автономну Українську православну церкву, планує звертатись до Верховного суду після відмови столичного.

Про це "Українській правді" повідомив засновник неурядової організації "Верховенство права" Олексій Стародубов.

Він зазначив, що 9 квітня організація отримала повний текст рішення Окружного адміністративного суду Києва.

"Суд у задоволенні позову відмовив. У мотивувальній частині рішення, суддя Катющенко (Віталій Петрович Катющенко – УП) фактично переадресував цей спір до Верховного суду України як до суду першої інстанції для подібної категорії справ", – пояснив Стародубов.

За його словами, організація вирішила звернутись до Верховного суду через "суспільний резонанс" та "тисячі звернення вірян".

"Сподіваємося, що Верховний Суд розгляне наш позов по суті і відповість на питання, що цікавить всіх, чи порушив президент Конституцію і закони України, звертаючись до Вселенського Патріарха", – додав Стародубов.

Більше про організацію, яка позивається до Порошенка читайте в матеріалі "Хто і навіщо подав в суд на Порошенка через томос".

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