Рада підтримала "церковне звернення" Порошенка

Депутати Верховної Ради проголосували за постанову щодо звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

За це рішення проголосувало 268 народних обранців.

Спочатку до парламентарів звернувся президент Петро Порошенко, який закликав їх підтримати його звернення.

Потім виступив голова ВР Андрій Парубій.

"Сьогодні ми маємо історичний шанс. Президент України звернувся до парламенту підтримати його звернення до його святості Варфоломія. Свого часу український парламент вже звертався до патріарха і це тоді налагодило діалог про створення в Україні помісної церкви", - сказав Парубій.

За його словами, це "питання релігії, але також утвердження державності та національної безпеки і питання буття української держави і української нації", - сказав він.

Коли перед голосуванням почалися виступи від фракцій, до трибуни підійшов Юрій Бойко і фракція "Опозиційного блоку", який заявив що у них інше бачення події і що подібне звернення свідчить про те, що почалася президентська кампанія з використання "найбільш чутливої теми релігії".

Також він зазначив, що не треба втручатися у питання релігії і заявив, що його фракція буде голосувати проти постанови. Депутати від Опоблоку заблокували трибуну.

В залі почали скандувати "Ганьба!".

Фракцію "Опозиційний блок" підтримав і представник від групи "Воля народу" Андрій Шипко, який заявив, що буде кожну неділю ходити у свою церкву "навіть, якщо вона залишиться одна".

За його словами, держава не має права втручатися у релігійні справи і якщо вже зайшла мова про єдину церкву, то треба звернутися не до Варфоломія, а до голів церков і провести референдум.

Йому теж почати кричати "Ганьба".

Всі інші фракції виступили на підтримку цього звернення.

Перед голосуванням Парубій ще раз закликав до підтримки постанови, зазначивши, що українці будуть уважно стежити за тим, як проголосував кожен із нардепів.

Після успішного рішення Порошенко привітав усіх з цією подією і заявив, що розмова з Варфоломієм відбудеться "прямо зараз".

Як повідомлялося, 17 квітня президент Петро Порошенко повідомив лідерам парламентських фракцій, що звернеться до вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

18 квітня у Верховній Раді запропонувлося підтримати звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Відповідний проект зареєстрували спікер Андрій Парубій, його заступники Ірина Геращенко та Оксана Сироїд, Юлія Тимошенко ("Батьківщина"), Артур Герасимов та Ірина Луценко (БПП), Максим Бурбак і Андрій Тетерук ("народний фронт"), Олег Ляшко ("Радикальна партія") й Олег Березюк ("Самопоміч"), а також Степан Івахів (група "Воля народу").

Проект постанови одразу спрямовано на розгляд комітету.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

16 червня 2016 року Верховна Рада ухвалила звернення до вселенського патріарха із проханням надати автокефалію Православній церкві в Україні.

Вказуючи на агресію з боку Росії, нардепи просили його визнати нечинним акт від 1686 року і скликати Всеукраїнський об’єднавчий Собор, який би вирішив усі суперечливі питання та об’єднав українське православ’я.

Тоді проти такого звернення проголосували 14 депутатів, 11 з яких – від "Опоблоку".