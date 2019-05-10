Футбол: у фіналі єврокубків зіграють англійські команди

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П'ятниця, 10 травня 2019, 01:05

Лондонські "Арсенал" та "Челсі" вийшли до фіналу другого за престижністю клубного турніру УЄФА - Ліги Європи.

У матчі-відповіді (перша гра завршилась перемогою "канонірів" з рахунком 3:1)  "Арсенал" на виїзді обіграв іспанську "Валенсію" з рахунком 4:2, хет-трик в активі габонського форварда лондонців П'єра-Емеріка Обамейянга.

Долю ще однієї путівки у фінал вирішила серія пенальті. Після нічиєї у першому матчі (1:1) "Челсі" та німецький "Айнтрахт" не виявили сильнішого і за 120 хвилин другого поєдинку. Точнішими у післяматчевій серії 11-метрових були лондонці.

Спочатку "сині" не реалізували один удар з позначки, але потім гравці "Айнтрахта" не забили два пенальті поспіль.

Таким чином, у фіналі обох єврокубків гратимуть англійські команди. "Челсі" та "Арсенал" будуть боротися за перемогу в Лізі Європи, "Ліверпуль" та "Тоттенгем" - розіграють трофей Ліги Чемпіонів.

Олексій Павлиш, УП

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Теми: футбол


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