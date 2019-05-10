Футбол: в финале еврокубков сыграют английские команды

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Пятница, 10 мая 2019, 01:05

Лондонские "Арсенал" и "Челси" вышли в финал второго по престижности клубного турнира УЕФА - Лиги Европы.

В ответном матче (первая игра завершилась победой "канониров" со счетом 3:1) "Арсенал" на выезде обыграл испанскую "Валенсию" со счетом 4:2, хет-трик в активе габонского форварда лондонцев Пьера-Эмерика Обамейянга.

Судьбу еще одной путевки в финал решила серия пенальти. После ничьей в первом матче (1:1) "Челси" и немецкий "Айнтрахт" не выявили сильнейшего и за 120 минут второго поединка. Точнее в послематчевой серии 11-метровых были лондонцы.

Сначала "синие" не реализовали один удар с отметки, но затем игроки "Айнтрахта" не забили два пенальти подряд.

Таким образом, в финале обоих еврокубков будут играть английские команды. "Челси" и "Арсенал" будут бороться за победу в Лиге Европы, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - разыграют трофей Лиги Чемпионов.

Алексей Павлыш, УП

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Темы: футбол


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