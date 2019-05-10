Співзасновник Facebook закликав владу США позбавити компанію контролю над Instagram і WhatsApp

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П'ятниця, 10 травня 2019, 04:35

Співзасновник Facebook Кріс Х'юз закликав уряд США обмежити вплив соцмережі та її керівника Марка Цукерберга.

Про це він написав у колонці для The New York Times.

Х'юз запропонував розділити компанію Facebook та Instagram і WhatsApp, які їй належать, на незалежні компанії. Він також закликав створити в США урядовий орган з контролю за технологічним ринком.

За його задумом, такий урядовий орган має в першу чергу захищати приватність даних користувачів.

"Вплив Марка приголомшливий, він набагато більший, ніж у кого-небудь ще в приватному секторі або в уряді США", - підкреслив Х'юз.

"Цукерберг - хороший, добрий чоловік, але його мета - зростання Facebook - змусила його пожертвувати безпекою і цивілізованістю заради кліків", - написав він.

Нагадаємо:

  • Facebook можуть оштрафувати на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності.
  • У березні минулого року навколо Facebook розгорівся скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток в соцмережі збирала дані користувачів.
  • Припускається, що ці дані могли бути використані в ході виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані в цілому 87 млн ​​користувачів соцмережі.

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Теми: facebook


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