Співзасновник Facebook закликав владу США позбавити компанію контролю над Instagram і WhatsApp

Співзасновник Facebook Кріс Х'юз закликав уряд США обмежити вплив соцмережі та її керівника Марка Цукерберга.

Про це він написав у колонці для The New York Times.

Х'юз запропонував розділити компанію Facebook та Instagram і WhatsApp, які їй належать, на незалежні компанії. Він також закликав створити в США урядовий орган з контролю за технологічним ринком.

За його задумом, такий урядовий орган має в першу чергу захищати приватність даних користувачів.

"Вплив Марка приголомшливий, він набагато більший, ніж у кого-небудь ще в приватному секторі або в уряді США", - підкреслив Х'юз.

"Цукерберг - хороший, добрий чоловік, але його мета - зростання Facebook - змусила його пожертвувати безпекою і цивілізованістю заради кліків", - написав він.

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