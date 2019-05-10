Соснователь Facebook призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp

Сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал правительство США ограничить влияние соцсети и ее руководителя Марка Цукерберга.

Об этом он написал в колонке для The New York Times.

Хьюз предложил разделить компанию Facebook и Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на независимые компании. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

По его замыслу, такой правительственный орган в первую очередь должен защищать приватность данных пользователей.

"Влияние Марка ошеломитеьно, оно гораздо больше, чем у кого-либо еще в частном секторе или в правительстве США", - подчеркнул Хьюз.

"Цукерберг - хороший, добрый человек, но его цель - рост Facebook - заставила его пожертвовать безопасностью и цивилизованностью ради кликов", - написал он.

Напомним: