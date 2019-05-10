Соснователь Facebook призвал власти США лишить компанию контроля над Instagram и WhatsApp

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Пятница, 10 мая 2019, 04:35

Сооснователь Facebook Крис Хьюз призвал правительство США ограничить влияние соцсети и ее руководителя Марка Цукерберга.

Об этом он написал в колонке для The New York Times.

Хьюз предложил разделить компанию Facebook и Instagram и WhatsApp, которые ей принадлежат, на независимые компании. Он также призвал создать в США правительственный орган по контролю за технологическим рынком.

По его замыслу, такой правительственный орган в первую очередь должен защищать приватность данных пользователей.

"Влияние Марка ошеломитеьно, оно гораздо больше, чем у кого-либо еще в частном секторе или в правительстве США", - подчеркнул Хьюз.

"Цукерберг - хороший, добрый человек, но его цель - рост Facebook - заставила его пожертвовать безопасностью и цивилизованностью ради кликов", - написал он.

Напомним:

  • Facebook могут оштрафовать на $5 млрд за нарушения конфиденциальности.
  • В марте прошлого года вокруг Facebook разгорелся скандал, когда стало известно, что компания Cambridge Analytica через свое приложение в соцсети собирала данные пользователей.
  • Предполагалось, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза. Cambridge Analytica могла получить данные в целом 87 млн пользователей соцсети.

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Темы: facebook


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