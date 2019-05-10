ООС: Бойовики били з мінометів, БМП і гранатометів, 1 поранений

Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. 1 український військовий отримав поранення.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 10 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 12 разів обстріляли позиції ОС: двічі з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Піщевик.

Двічі з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів - біля населеного пункту Опитне; тричі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

Двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу села Богданівка; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Чермалик.

Із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга; зі стрілецької зброї - біля села Старогнатівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції: з озброєння БМП - поблизу села Новозванівка; з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля міста Світлодарськ.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 9 травня одного бойовика було поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.