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ООС: Боевики били из минометов, БМП и гранатометов, 1 раненый

Пятница, 10 мая 2019, 07:15

За прошедшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов. 1 украинский военный получил ранение.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 10 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции ОС: дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Пищевик.

Дважды из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - возле населенного пункта Опытное; трижды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.

Дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле села Богдановка; из автоматических станковых гранатометов - возле населенного пункта Чермалык.

Из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Новоселовка Вторая; из стрелкового оружия - возле села Старогнатовка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли украинские позиции: из вооружения БМП - возле села Новозвановка; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле города Светлодарск.

По данным разведки Объединенных сил, 9 мая один боевик был ранен.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил со стороны противника не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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