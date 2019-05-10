Адвокат Трампа собирается в Украину на встречу с Зеленским

Персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани планирует ехать в Украину, чтобы уговорить нового президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследования дел, в которых заинтересован Дональд Трамп.

Об этом юрист рассказал в интервью The New York Times.

"Мистер Джулиани заявил, что планирует поехать в Киев, украинскую столицу, в ближайшие дни и встретиться там с новоизбранным президентом страны, чтобы призвать его продолжить расследования, которые, как утверждают союзники Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых очень заинтересован мистер Трамп", - пишет издание.

Один вопрос, по словам Джулиани, касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Второй – причастность сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера к газовой компании, принадлежащей украинскому олигарху (речь идет о компании Burisma Николая Злочевского – УП).

"Я попрошу их провести расследование, которое они уже и так проводят, и на прекращении которого настаивают некоторые люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его останавливать, потому что эта информация будет очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - цитирует адвоката NYT.

Кроме того, по словам Джулиани, он собирается рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Напомним: