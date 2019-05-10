Адвокат Трампа собирается в Украину на встречу с Зеленским
Персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани планирует ехать в Украину, чтобы уговорить нового президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследования дел, в которых заинтересован Дональд Трамп.
Об этом юрист рассказал в интервью The New York Times.
"Мистер Джулиани заявил, что планирует поехать в Киев, украинскую столицу, в ближайшие дни и встретиться там с новоизбранным президентом страны, чтобы призвать его продолжить расследования, которые, как утверждают союзники Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых очень заинтересован мистер Трамп", - пишет издание.
Один вопрос, по словам Джулиани, касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Второй – причастность сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера к газовой компании, принадлежащей украинскому олигарху (речь идет о компании Burisma Николая Злочевского – УП).
"Я попрошу их провести расследование, которое они уже и так проводят, и на прекращении которого настаивают некоторые люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его останавливать, потому что эта информация будет очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - цитирует адвоката NYT.
Кроме того, по словам Джулиани, он собирается рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
Напомним:
- Адвокат президента США Дональда Трампа неоднократно встречался с генеральными прокурорами Украины, чтобы обсудить расследование дела газодобывающей компании Burisma, где работал сын Джо Байдена Хантер.
- Отмечается, что расследование в отношении компании, где работал сын Байдена "на руку" Трампу и его окружению в связи с тем, что старший Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.
- Джулиани якобы обсуждал расследование Burisma и его связь с Байденом с бывшим и нынешним генпрокурором Украины.
- Собственником компании, где работал Байден-младший, является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Байден занимал должность в совете директоров.
- Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
- Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.
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