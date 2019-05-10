Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Адвокат Трампа собирается в Украину на встречу с Зеленским

Пятница, 10 мая 2019, 14:50
Адвокат Трампа собирается в Украину на встречу с Зеленским

Персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани планирует ехать в Украину, чтобы уговорить нового президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследования дел, в которых заинтересован Дональд Трамп.

Об этом юрист рассказал в интервью The New York Times.

"Мистер Джулиани заявил, что планирует поехать в Киев, украинскую столицу, в ближайшие дни и встретиться там с новоизбранным президентом страны, чтобы призвать его продолжить расследования, которые, как утверждают союзники Белого дома, могут дать новую информацию по двум вопросам, в которых очень заинтересован мистер Трамп", - пишет издание.

Один вопрос, по словам Джулиани, касается расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Второй – причастность сына бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера к газовой компании, принадлежащей украинскому олигарху (речь идет о компании Burisma Николая Злочевского – УП).

"Я попрошу их провести расследование, которое они уже и так проводят, и на прекращении которого настаивают некоторые люди. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны его останавливать, потому что эта информация будет очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства", - цитирует адвоката NYT.

Кроме того, по словам Джулиани, он собирается рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.

Напомним:

  • Адвокат президента США Дональда Трампа неоднократно встречался с генеральными прокурорами Украины, чтобы обсудить расследование дела газодобывающей компании Burisma, где работал сын Джо Байдена Хантер.
  • Отмечается, что расследование в отношении компании, где работал сын Байдена "на руку" Трампу и его окружению в связи с тем, что старший Байден объявил о намерении баллотироваться на выборах президента США в 2020 году.
  • Джулиани якобы обсуждал расследование Burisma и его связь с Байденом с бывшим и нынешним генпрокурором Украины.
  • Собственником компании, где работал Байден-младший, является экс-министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский. Байден занимал должность в совете директоров.
  • Злочевский выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генеральной прокуратурой.
  • Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.

Украинская правда
Темы: ТрампЗеленскийСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Трамп
Трамп и Десантис осудили предоставление кассетных боеприпасов Украине
Александр Виндман: Если выберут Трампа, поддержки США не будет. Украине лучше победить раньше
Зеленский: Байден мог бы закончить войну ценой Украины и за 5 минут, но мы бы не согласились
Последние новости
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: