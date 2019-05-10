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Луценко прокоментувала рішення суду щодо незаконності її виступів у Раді

П'ятниця, 10 травня 2019, 18:01
Луценко прокоментувала рішення суду щодо незаконності її виступів у Раді

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що не погоджується з рішенням Окружного адмінсуду Києва, який визнав протиправними дії спікера парламенту з надання їй слова для виступу на засіданнях погоджувальної ради.

Про це вона написала у Facebook.

За її словами, вона не погоджується з рішенням суду, оскільки згідно з регламентом ВРУ і законодавством України вона може брати участь у засіданнях погоджувальної ради і обговореннях і як народний депутат, і як представник президента у парламенті.

"З огляду на правову природу повноважень як народного депутата України, так і представника ПУ у ВРУ, вказані повноваження є взаємодоповнюючими, оскільки вони спрямовані на забезпечення представництва українського народу", - вважає Луценко.

Вона зазначила, що зважаючи на функціональне призначення погоджувальної ради, її робота має організовуватися у спосіб, орієнтований на максимально результативне та конструктивне формування актуального порядку денного роботи парламенту.

"Повноваження голови ВРУ щодо ведення засідань погоджувальної ради є дискреційними, оскільки регламент ВРУ не визначає порядок її проведення", - наголосила нардеп.

Луценко додала, що у регламенті Ради відсутні обмеження щодо надання спікером слова для виступу.

"Конституційний Суд України у своїй Ухвалі від 27.06.2000 № 2-уп/2000 зробив висновок про те, що суд не має права втручатися у політичні та внутрішньоорганізаційні питання діяльності Верховної Ради України", - наголосила Луценко.

Нагадаємо:

  • Суд визнав протиправними дії спікера Верховної Ради Андрія Парубія щодо надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента Ірині Луценко.
  • Представник президента у парламенті Ірина Луценко регулярно виступає на засіданнях погоджувальної ради керівників фракцій і груп, популяризуючи законодавчі ініціативи Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: ЛуценкоВерховна Радасуд
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