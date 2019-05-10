Луценко прокомментировала решение суда о незаконности ее выступлений в Раде

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что не согласна с решением Окружного админсуда Киева, который признал противоправными действия спикера парламента по предоставлению ей слова для выступления на заседаниях согласительного совета.

Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, она не соглашается с решением суда, поскольку согласно регламенту ВРУ и законодательством Украины она может участвовать в заседаниях согласительного совета и обсуждениях и как народный депутат, и как представитель президента в парламенте.

"Учитывая правовую природу полномочий как народного депутата Украины, так и представителя ПУ в ВРУ, указанные полномочия являются взаимодополняющими, поскольку они направлены на обеспечение представительства украинского народа", - считает Луценко.

Она отметила, что несмотря на функциональное назначение Согласительного совета, его работа должна организовываться таким образом, который ориентирован на максимально результативное и конструктивное формирование актуальной повестки дня работы парламента.

"Полномочия председателя ВРУ по ведению заседаний согласительного совета является дискреционными, поскольку регламент ВРУ не определяет порядок его проведения", - отметила нардеп.

Луценко добавила, что в регламенте Рады отсутствуют ограничения по предоставлению спикером слова для выступления.

"Конституционный Суд Украины в своем Постановлении от 27.06.2000 № 2-уп/2000 сделал вывод о том, что суд не вправе вмешиваться в политические и внутриорганизационные вопросы деятельности Верховной Рады Украины", - отметила Луценко.

Напомним: