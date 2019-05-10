Бойовики сім разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Від початку доби бойовики на Донбасі сім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Повідомляється, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу села Новомихайлівка та з автоматичних станкових гранатометів біля міста Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази: двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новозванівка, з мінометів калібру 120 мм біля міста Попасна та з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Новгородське.

Наголошується, що втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, а на ворожі провокації підрозділи ООС дали адекватну відповідь.