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Боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Пятница, 10 мая 2019, 19:49

С начала суток боевики на Донбассе семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил: дважды из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи села Новомихайловка и с автоматических станковых гранатометов у города Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза: дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новозвановка, из минометов калибра 120 мм у города Попасная и с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Новгородское.

Отмечается, что потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет, а на вражеские провокации подразделения ООС дали адекватный ответ.

Темы: ООСДонбасс
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