Супрун: За електронними рецептами видали перший мільйон ліків

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Понеділок, 13 травня 2019, 03:31

Аптеками за електронними рецептами вже видано перший мільйон лікарських засобів за програмою "Доступні ліки"

Про це в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила у facebook.

"Менш ніж за місяць від старту електронних рецептів було виписано перший мільйон рецептів без папірців. А 9 травня о 17.54 годині було відпущено мільйонний лікарський засіб в одній з аптек у Кривому Розі. Це свідчить про те, що ліки для українців стали ще доступнішими, а лікарі і пацієнти охоче ними користуються", - йдеться у повідомлені.

Супрун нагадала, що 3 квітня програма "Доступні ліки" перейшла в адміністрування  Національної служби здоров'я України (НСЗУ). Завдяки електронній системі тепер можливо відслідковувати будь-яку інформацію стосовно програми "Доступні ліки" — навіть коли точно і де було відпущено ліки.

Вона також повідомила, що за два роки, відколи працює програма Доступні ліки, українці скористалися нею вже понад 35 мільйонів разів.

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Теми: медицина Супрун реформи


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