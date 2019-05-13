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Супрун: По электронным рецептам выдали первый миллион лекарств

Понедельник, 13 мая 2019, 03:31

Аптеками по электронным рецептам уже выдан первый миллион лекарственных средств по программе "Доступные лекарства"

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в facebook.

"Менее чем за месяц от старта электронных рецептов был выписан первый миллион рецептов без бумажек. А 9 мая в 17.54 часов было отпущено миллионное лекарственное средство в одной из аптек в Кривом Роге. Это свидетельствует о том, что лекарства для украинцев стали еще доступнее, а врачи и пациенты охотно ими пользуются", - говорится в сообщении.

Супрун напомнила, что 3 апреля программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Благодаря электронной системе теперь возможно отслеживать любую информацию о программе "Доступные лекарства" - даже когда точно и где было отпущено лекарство.

Она также сообщила, что за два года, с тех пор как работает программа Доступные лекарства, украинцы воспользовались ею уже более 35 млн раз.

Темы: медицинаСупрунреформы
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