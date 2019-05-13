Супрун: по электронным рецептам выдали первый миллион лекарств

174 просмотра
Понедельник, 13 мая 2019, 03:31

Аптеками по электронным рецептам уже выдан первый миллион лекарственных средств по программе "Доступные лекарства"

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила в facebook.

"Менее чем за месяц от старта электронных рецептов был выписан первый миллион рецептов без бумажек. А 9 мая в 17.54 часов было отпущено миллионное лекарственное средство в одной из аптек в Кривом Роге. Это свидетельствует о том, что лекарства для украинцев стали еще доступнее, а врачи и пациенты охотно ими пользуются", - говорится в сообщении.

Супрун напомнила, что 3 апреля программа "Доступные лекарства" перешла в администрирование Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Благодаря электронной системе теперь возможно отслеживать любую информацию о программе "Доступные лекарства" - даже когда точно и где было отпущено лекарство.

Она также сообщила, что за два года, с тех пор как работает программа Доступные лекарства, украинцы воспользовались ею уже более 35 млн раз.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: медицина Супрун реформы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кто будет руководить медицинскими закупками в Украине? 23 апреля 2019, 18:30
В частных клиниках можно будет бесплатно сделать прививку 23 апреля 2019, 11:10
У Зеленского хотят "оценить" действующую медреформу: устраивает не всех 21 апреля 2019, 16:28
Все новости
Главные новости
Филарет: Раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим
Наев: На Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров
Апаршин: Военный способ решения вопроса Донбасса и Крыма есть
Оккупанты "глушат" украинское вещание на севере Крыма - правозащитники
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

Фото

10 впечатляющих фотографий под микроскопом

Опыт

Три истории украинских хендмейдеров

Поиск по сайту
Архив
Весь архів