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У Франції хочуть розслідувати зв'язки партії Ле Пен з екс-стратегом Трампа

Понеділок, 13 травня 2019, 06:01

Члени французького парламенту вимагають створити комісію з розслідування можливих контактів правопопулістської партії "Національне об'єднання" (колишній "Національний фронт"), яку очолює Марін Ле Пен, з колишнім головним стратегом президента США Дональда Трампа Стівеном Бенноном.

Про це, посилаючись на французьке інформаційне агентство AFP, пише DW.

Парламентська комісія, якщо вона буде створена, має з'ясувати, чи мав місце незаконний вплив з-за кордону.

Ця вимога депутатів і сенаторів стала реакцією на сюжет телеканалу France 2, в якому повідомлялося про зустріч з Бенноном високопоставлених функціонерів "Національного об'єднання", на якій йшлося серед іншого про партійні фінанси.

Депутат від партії "Республіка на марші" президента Франції Еммануеля Макрона Жан-Мішель Мі підкреслив, що комісія з розслідування повинна перевірити підозри про "міжнародну змову проти інтересів Франції".

"Національне об'єднання" має намір зробити правові кроки проти звинувачень на свою адресу. Партія заявила 12 травня, що подасть позов у ​​зв'язку з підривом репутації.

Марін Ле Пен назвала вимогу провести парламентське розслідування "політичним маневром" перед виборами до Європарламенту. За її словами, Беннон пропонував послуги з отримання кредиту в одному з європейських банків, однак справа до цього не дійшла.

"Не існує ніякого американського фінансування "Національного об'єднання", організованого Бенноном", - заявила Ле Пен телеканалу BFMTV.

Нагадаємо:

Влітку 2018 року Беннон заявив, що планує створити фонд на підтримку "правого популістського націоналізму" у Європі.

Беннон заявив, що вже провів переговори з діячами та партіями "правого крила" по всій Європі, у тому числі Найджелом Фараджем у Великій Британії, Марін Ле Пен у Франції та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Колишній головний стратег Білого дому Стів Беннон вважався одним з основних гравців в команді Трампа. Саме він допоміг Трампу сформувати кампанію під гаслом "Америка - перш за все", перш ніж залишив свій пост в серпні 2017 року.

Теми: ФранціяСША
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