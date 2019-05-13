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Во Франции хотят расследовать связи партии Ле Пен с экс-стратегом Трампа

Понедельник, 13 мая 2019, 06:01

Члены французского парламента требуют создать комиссию по расследованию возможных контактов правопопулистской партии "Национальное объединение" (бывший "Национальный фронт"), возглавляемой Марин Ле Пен, с бывшим главным стратегом президента США Дональда Трампа Стивеном Бэнноном.

Об этом, ссылаясь на французское информационное агентство AFP, пишет DW.

Парламентская комиссия, если она будет создана, должна выяснить, имело ли место незаконное влияние из-за рубежа.

Это требование депутатов и сенаторов стало реакцией на сюжет телеканала France 2, в котором сообщалось о встрече с Бэнноном высокопоставленных функционеров "Национального объединения", на которой речь шла среди прочего о партийных финансах.

Депутат от партии "Республика на марше" президента Франции Эмманюэля Макрона Жан-Мишель Ми подчеркнул, что комиссия по расследованию должна проверить подозрения о "международном заговоре против интересов Франции".

"Национальное объединение" намерено предпринять правовые шаги против обвинений в свой адрес. Партия заявила 12 мая, что подаст иск в связи с подрывом репутации.

Марин Ле Пен назвала требование провести парламентское расследование "политическим маневром" перед выборами в Европарламент. По ее словам, Бэннон предлагал услуги по получению кредита в одном из европейских банков, однако дело до этого не дошло.

"Не существует никакого американского финансирования "Национального объединения", организованного Бэнноном", - заявила Ле Пен телеканалу BFMTV.

Напомним:

Летом 2018 года Бэннон заявил, что планирует создать фонд в поддержку "правого популистского национализма" в Европе.

Он заявлял, что уже провел переговоры с деятелями и партиями "правого крыла" по всей Европе, в том числе Найджелом Фараджем в Великобритании, Марин Ле Пен во Франции и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего", прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.

Темы: ФранцияСША
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