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Війна на сході: 16 обстрілів за добу, окупанти застосували 120-мм міномет біля Кримського

Понеділок, 13 травня 2019, 07:44

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка;
  • з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове;
  • двічі з автоматичних станкових гранатометів – поблизу населених пунктів Кам’янка і Новотроїцьке;
  • зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Талаківка;
  • тричі з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населених пунктів Богданівка, Старогнатівка і Гранітне;
  • двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі:

  • з мінометів калібру 120 мм – поблизу населеного пункту Кримське;
  • з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – біля населеного пункту Новотошківське;
  • зі станкових протитанкових гранатометів – біля населеного пункту Зайцеве.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, один воїн був травмований в результаті вибуху ворожої мінометної міни.

Як повідомляється, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 12 травня двох окупантів було поранено.

За інформацією станом на 7:00 13 травня, від поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів один раз обстріляв позиції ООС поблизу населеного пункту Богданівка в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід".

Втрат серед українських військовослужбовців немає. Сили ООС відкривали вогонь у відповідь, втрати ворога уточнюються.

Теми: ООСбойові дії
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