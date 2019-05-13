Война на востоке: 16 обстрелов за сутки, оккупанты применили 120-мм миномет у Крымского

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

четыре раза из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у города Авдеевка;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;

дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи населенных пунктов Каменка и Новотроицкое;

из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Талаковка;

трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около населенных пунктов Богдановка, Старогнатовка и Гранитное;

дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны три раза:

из минометов калибра 120 мм - вблизи населенного пункта Крымское;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у населенного пункта Новотошковское;

из станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Зайцево.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины.

Как сообщается, на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 12 мая двое оккупантов были ранены.

По информации по состоянию на 7:00 13 мая, с начала суток враг со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции ООС вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Потерь среди украинских военнослужащих нет. Силы ООС открывали огонь в ответ, потери врага уточняются.