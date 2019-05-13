Поліція обіцяє захистити намет допомоги армії в Харкові

Волонтерський намет на площі Свободи в Харкові не можна знести за приписом комунальних служб.

Про це сказав 13 травня начальник управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, відповідаючи на запитання народних депутатів у Харкові на засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк, пише член цієї ТСК Мустафа Найєм.

"Активісти в рамках закону звернулися до міськради з заявкою на проведення акції. І у них є всі дозволи на проведення акції з 1 січня до 31 грудня 2019. Заборонити проведення акції або припинити її може тільки суд. Знести намети комунальними службами неможливо", - сказав Сокуренко.

За його словами, зараз на місці проведення акції постійно чергують співробітники поліції спеціального призначення та патрульної поліції.

"Незаконних дій з боку комунальних служб ми не допустимо", - запевнив начальник місцевої поліції.

На питання Найєма, як діятимуть правоохоронні органи, в разі якщо таке рішення суду з'явиться, Сокуренко дослівно повідомив:

"Намети не заважають дорожньому руху та не несуть загрозу громадській безпеці. І з огляду на всі обставини і громадський резонанс, я вас запевняю, такого рішення суду не буде. Вчора в місті вже зібралася тисяча людей, щоб захистити намет. І якщо суд все-таки захоче прийняти таке рішення, я думаю, жителі міста Харкова зможуть переконати його цього не робити".

У свою чергу прокурор Харківської області Юрій Данильченко заявив, що повністю підтримує позицію Національної поліції щодо законності проведення акції на площі Свободи:

"У разі якщо таке рішення суду з'явиться, ми негайно звернемося з цим питанням до апеляційних інстанцій вимогою призупинити рішення суду", - запевнив він.

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