Полиция обещает защитить палатку помощи армии в Харькове
Волонтерская палатка на площади Свободы в Харькове не может быть снесена по предписанию коммунальных служб.
Об этом сказал 13 мая начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, отвечая на вопросы народных депутатов в Харькове на заседании парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк, пишет член этой ВСК Мустафа Найем.
"Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно", – сказал Сокуренко.
По его словам, сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции.
"Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим", – заверил начальник местной полиции.
На вопрос Найема, как поступят правоохранительные органы, в случае если такое решение суда появится, Сокуренко дословно сообщил:
"Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю, такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собралась тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все-таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать".
В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что полностью поддерживает позицию Национальной полиции относительно законности проведения акции на площади Свободы:
"В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда", – заверил он.
Напомним:
- Палатка волонтеров для сбора помощи армии "Все для перемоги" была установлена на площади Свободы в 2014 году.
- 8 мая 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать эту палатку по сбору помощи украинским военным.
- 12 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.
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