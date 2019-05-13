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Полиция обещает защитить палатку помощи армии в Харькове

Понедельник, 13 мая 2019, 12:12

Волонтерская палатка на площади Свободы в Харькове не может быть снесена по предписанию коммунальных служб.

Об этом сказал 13 мая начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, отвечая на вопросы народных депутатов в Харькове на заседании парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк, пишет член этой ВСК Мустафа Найем.

"Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно", – сказал Сокуренко.

По его словам, сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции.

"Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим", – заверил начальник местной полиции.

 

На вопрос Найема, как поступят правоохранительные органы, в случае если такое решение суда появится, Сокуренко дословно сообщил:

"Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю, такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собралась тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все-таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать".

В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что полностью поддерживает позицию Национальной полиции относительно законности проведения акции на площади Свободы:

"В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда", – заверил он.

Напомним:

  • Палатка волонтеров для сбора помощи армии "Все для перемоги" была установлена на площади Свободы в 2014 году.
  • 8 мая 2019 года мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан поддержать петицию о том, чтобы убрать эту палатку по сбору помощи украинским военным.
  • 12 мая в центре Харькова прошел митинг против сноса палатки волонтеров для сбора помощи армии.

Украинская правда
Темы: Харьков
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