Полиция обещает защитить палатку помощи армии в Харькове

Волонтерская палатка на площади Свободы в Харькове не может быть снесена по предписанию коммунальных служб.

Об этом сказал 13 мая начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, отвечая на вопросы народных депутатов в Харькове на заседании парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк, пишет член этой ВСК Мустафа Найем.

"Активисты в рамках закона обратились к горсовету с заявкой на проведение акции. И у них есть все разрешения на проведение акции с 1 января до 31 декабря 2019. Запретить проведение акции или прекратить ее может только суд. Снести палатки коммунальными службами невозможно", – сказал Сокуренко.

По его словам, сейчас на месте проведения акции постоянно дежурят сотрудники полиции специального назначения и патрульной полиции.

"Незаконных действий со стороны коммунальных служб мы не допустим", – заверил начальник местной полиции.

На вопрос Найема, как поступят правоохранительные органы, в случае если такое решение суда появится, Сокуренко дословно сообщил:

"Палатки не мешают дорожному движению и не несут угрозу общественной безопасности. И учитывая все обстоятельства и общественный резонанс, я вас уверяю, такого решения суда не будет. Вчера в городе уже собралась тысяча людей, чтобы защитить палатку. И если суд все-таки захочет принять такое решение, я думаю, жители города Харькова смогут убедить его этого не делать".

В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко заявил, что полностью поддерживает позицию Национальной полиции относительно законности проведения акции на площади Свободы:

"В случае если такое решение суда появится, мы немедленно обратимся с этим вопросом в апелляционные инстанции требованием приостановить решение суда", – заверил он.

Напомним: