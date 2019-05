У Швеції відновили розслідування проти Ассанжа

Шведський прокурор повідомив про відновлення розслідування у справі за звинуваченням засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа в зґвалтуванні. Розслідування припинили 2017 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Шведський прокурор каже, що обставини тепер дозволяють екстрадицію до Швеції з Британії, каже, що необхідно провести новий допит Ассанжа", - йдеться у повідомленні.

Запит на відновлення провадження минулого місяця подав адвокат жінки, яка звинувачує Ассанжа у зґвалтуванні у Швеції у 2010 році.

Засновник Wikileaks заперечує звинувачення, стверджуючи, що статевий акт був за згодою обох сторін.

1 травня Ассанжа ув'язнили на 50 тижнів в Британії, за те, що він переховувався від арешту в посольстві Еквадору у Лондоні.

11 квітня його затримали в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.

Ордер на арешт Ассанжа було видано в серпні 2012 року, коли він перебував під слідством за звинуваченнями у зґвалтуванні у Швеції.

Розслідування припинили 2017 року, однак Ассанж остерігався екстрадиції до США через його роботу з WikiLeaks і тому не покидав приміщення посольства.

Ассанж отримав широку увагу громадськості за публікацію у WikiLeaks секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

Він надіслав Al Jazeera, The Guardian, Der Spiegel і The New York Times близько 100 тисяч секретних документів про хід війни в Афганістані. Частина документів стосується розстрілу мирних жителів.

Після публікації деяких документів вибухнув міжнародний скандал. Ассанж також заявляв, що в його розпорядженні є ще близько 15 тисяч секретних документів Пентагону.