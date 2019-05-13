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В Швеции возобновили расследование против Ассанжа

Понедельник, 13 мая 2019, 13:06

Шведский прокурор сообщил о возобновлении расследования по делу по обвинению основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании. Расследование прекратили в 2017 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Шведский прокурор говорит, что обстоятельства теперь позволяют экстрадицию в Швецию из Британии, говорит, что необходимо провести новый допрос Ассанжа", - говорится в сообщении.

Запрос на восстановление производства в прошлом месяце подал адвокат женщины, обвиняющей Ассанжа в изнасиловании в Швеции в 2010 году.

Основатель Wikileaks отрицает обвинения, утверждая, что половой акт был по согласию обеих сторон.

1 мая Ассанжа взяли под арест на 50 недель в Великобритании за то, что он скрывался от ареста в посольстве Эквадора в Лондоне.

11 апреля его задержали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.

Ордер на арест Ассанжа был выдан в августе 2012 года, когда он находился под следствием по обвинению в изнасиловании в Швеции.

Расследование прекратили 2017 года, однако Ассанж опасался экстрадиции в США из-за его работу с WikiLeaks и поэтому не покидал помещение посольства.

Темы: ВеликобританияШвеция
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