Бойовику так званого батальйону "Зоря" дали 3,5 роки тюрми

1266 переглядів
Понеділок, 13 травня 2019, 13:09

Суд у Луганській області визнав винним бойовика так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" та засудив його до 3,5 років позбавлення волі.

Про це 13 травня повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Українця звинувачували в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань за ч. 2 ст. 260 ККУ.

Досудове розслідування встановило, що у 2014 році мешканець Луганська добровільно вступив до структурного підрозділу так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" і в його складі брав участь в бойових діях на території області.

"У суді прокурором доведено, що у червні того ж року, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю та спеціальні засоби ураження, вказаний громадянин разом з іншими учасниками батальйону брав участь у бойових діях поблизу селища Металіст Слов’яносербського району з метою недопущення прориву військовослужбовців Збройних сил на тимчасово окуповану територію", - повідомив речник ГПУ.

Відзначається, що Марківський райсуд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Лисенко уточнив УП, що наприкінці березня бойовику повідомили про підозру і взяли під варту.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: прокуратура бойові дії сепаратизм Луганськ ОРДЛО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Дніпропетровщині представили нового прокурора 10 травня 2019, 11:48
Справа Бузини знову забуксувала 6 травня 2019, 20:12
Чоловіку, який викрав церковного краму на 33 тисячі, загрожує 6 років тюрми   3 травня 2019, 18:32
Усі новини
Головні новини
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського
Усі новини
соціум

5 стадій прийняття відключення гарячої води

думка

Відкладати на дитину: коли почати і навіщо це робити

здоров'я

Голодування: як правильно та коли воно може бути корисним