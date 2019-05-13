Бойовику так званого батальйону "Зоря" дали 3,5 роки тюрми

Суд у Луганській області визнав винним бойовика так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" та засудив його до 3,5 років позбавлення волі.

Про це 13 травня повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко у Facebook.

Українця звинувачували в участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань за ч. 2 ст. 260 ККУ.

Досудове розслідування встановило, що у 2014 році мешканець Луганська добровільно вступив до структурного підрозділу так званого народно-визвольного батальйону "Зоря" і в його складі брав участь в бойових діях на території області.

"У суді прокурором доведено, що у червні того ж року, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю та спеціальні засоби ураження, вказаний громадянин разом з іншими учасниками батальйону брав участь у бойових діях поблизу селища Металіст Слов’яносербського району з метою недопущення прориву військовослужбовців Збройних сил на тимчасово окуповану територію", - повідомив речник ГПУ.

Відзначається, що Марківський райсуд визнав чоловіка винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та призначив покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі.

Лисенко уточнив УП, що наприкінці березня бойовику повідомили про підозру і взяли під варту.