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Боевику так называемого батальона "Заря" дали 3,5 года тюрьмы

Понедельник, 13 мая 2019, 13:09

Суд в Луганской области признал виновным боевика так называемого народно-освободительного батальона "Заря" и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

Об этом 13 мая сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Украинца обвиняли в участии в не предусмотренном законом вооруженном формировании по ч. 2 ст. 260 УК.

Досудебное расследование установило, что в 2014 году житель Луганска добровольно вступил в структурное подразделение так называемого народно-освободительного батальона "Заря" и в его составе участвовал в боевых действиях на территории области.

"В суде прокурором доказано, что в июне того же года, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и специальные средства поражения, указанный гражданин вместе с другими участниками батальона участвовал в боевых действиях вблизи поселка Металлист Славяносербского района с целью недопущения прорыва военнослужащих Вооруженных сил на временно оккупированную территорию", - сообщил представитель ГПУ.

Отмечается, что Марковский райсуд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Лысенко уточнил УП, что в конце марта боевику сообщили о подозрении и взяли под стражу.

Украинская правда
Темы: прокуратурабоевые действиясепаратизмЛуганскОРДЛО
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