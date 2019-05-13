У Києві почали будівництво Національного меморіалу Героїв Небесної сотні

У центрі столиці 13 травня почалися підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами міністра культури Євгена Нищука, роботи розпочаті у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, де Генпрокуратура закінчила слідчі експерименти.

фото Укрінформ

"У нижній частині Алеї закінчені слідчі експерименти, це відкриває нам можливість починати реалізацію проекту зі спорудження меморіальної частини комплексу", – сказав Нищук.

фото Укрінформ

Він зазначив, що Національний меморіал має стати місцем для вшанування "жертовності українських патріотів" – учасників Революції гідності, у процесі зведення Меморіалу передбачені маркування місць загибелі Героїв Небесної сотні та збереження прострілених кулями дерев і стовпів.

фото Укрінформ

Як розповів директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло, станом на травень, слідчі експерименти тривають вгорі Алеї, тож працівники музею Майдану перебувають "у постійному контакті з ГПУ для узгодження усіх питань стосовно робіт з побудови Меморіалу".

Раніше Громадське повідомило, що на Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. Це ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській під час Революції гідності.

За словами начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають й мають продовжуватися щонайменше 2 тижні.

фото Громадське

"Стало відомо від музейників, що такий дозвіл надала заступник Генерального прокурора Стрижевська Анжела. Самого листа ми не бачили й наданий він без відома слідчого і прокурора, що є незаконним з ознаками втручання в діяльність слідчого і прокурора", — наголосив Горбатюк.

фото Громадське

Він додав, що наразі готує листи до забудовника про призупинення робіт до завершення слідчих дій.

Водночас адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська розповіла, що вже зняли бруківку безпосередньо з місця, яке раніше було встановлене як місце поранення одного із протестувальників. У цій справі слідчий експеримент незавершений і таке втручання унеможливлює його проведення надалі.

Вона додала, що на Інститутській зараз тривають протистояння між представниками потерпілих та представниками музею.

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