У Києві почали будівництво Національного меморіалу Героїв Небесної сотні
У центрі столиці 13 травня почалися підготовчі роботи з будівництва Національного меморіалу Героїв Небесної сотні.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами міністра культури Євгена Нищука, роботи розпочаті у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні, де Генпрокуратура закінчила слідчі експерименти.
"У нижній частині Алеї закінчені слідчі експерименти, це відкриває нам можливість починати реалізацію проекту зі спорудження меморіальної частини комплексу", – сказав Нищук.
Він зазначив, що Національний меморіал має стати місцем для вшанування "жертовності українських патріотів" – учасників Революції гідності, у процесі зведення Меморіалу передбачені маркування місць загибелі Героїв Небесної сотні та збереження прострілених кулями дерев і стовпів.
Як розповів директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло, станом на травень, слідчі експерименти тривають вгорі Алеї, тож працівники музею Майдану перебувають "у постійному контакті з ГПУ для узгодження усіх питань стосовно робіт з побудови Меморіалу".
Раніше Громадське повідомило, що на Інститутській у Києві почали знімати бруківку для будівництва меморіалу Героям Небесної сотні. Це ставить під загрозу завершення проведення слідчих експериментів у розслідуванні розстрілів на Інститутській під час Революції гідності.
За словами начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка, слідчий і прокурор не погоджували початок робіт на Інститутській, адже слідчі експерименти досі тривають й мають продовжуватися щонайменше 2 тижні.
"Стало відомо від музейників, що такий дозвіл надала заступник Генерального прокурора Стрижевська Анжела. Самого листа ми не бачили й наданий він без відома слідчого і прокурора, що є незаконним з ознаками втручання в діяльність слідчого і прокурора", — наголосив Горбатюк.
Він додав, що наразі готує листи до забудовника про призупинення робіт до завершення слідчих дій.
Водночас адвокатка родин Небесної сотні Євгенія Закревська розповіла, що вже зняли бруківку безпосередньо з місця, яке раніше було встановлене як місце поранення одного із протестувальників. У цій справі слідчий експеримент незавершений і таке втручання унеможливлює його проведення надалі.
Вона додала, що на Інститутській зараз тривають протистояння між представниками потерпілих та представниками музею.
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Нагадаємо:
- Міжнародний конкурс із побудови Національного меморіалу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції гідності провів організатор архітектурних конкурсів, німецька компанія Phase eins, його переможницями стали львів’янки Ірина Волинець і Марія Процик із архітектурного бюро "MI-studio".
- Київська міська держадміністрація у 2017 році виділила для спорудження Меморіалу (та музею) ділянку землі площею більш як один гектар.
- Частина родин Героїв Небесної сотні раніше виступила проти запропонованого проекту Меморіалу.
- 5 липня 2018 року керівник слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що протягом 2-3 місяців буде діяти припис прокурора про заборону зміни ландшафту на вулиці Інститутській у Києві.
- Він пояснив, що це потрібно для завершення слідчих експериментів.
- У той же час заступник генерального прокурора Анжела Стрижевська скасувала вищевказану постанову прокурора.
- За словами заступника генпрокурора, це знімає заборону з будівництва музею "Революції Гідності" на вулиці Інститутській в Києві.