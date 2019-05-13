В Киеве начали строительство Национального мемориала Героев Небесной сотни
В центре столицы 13 мая начались подготовительные работы для строительства Национального мемориала Героев Небесной сотни.
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам министра культуры Евгения Нищука, работы начаты в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни, где Генпрокуратура закончила следственные эксперименты.
"В нижней части Аллеи закончены следственные эксперименты, это открывает нам возможность начинать реализацию проекта по сооружению мемориальной части комплекса", - сказал Нищук.
Он отметил, что Национальный мемориал должен стать местом для чествования "жертвенности украинских патриотов" - участников революции достоинства, а в процессе возведения Мемориала будут предусмотрены маркировки мест гибели Героев Небесной сотни и сохранения простреленной пулями деревьев и столбов.
Как рассказал директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, по состоянию на май, следственные эксперименты продолжаются вверху Аллеи, поэтому работники музея Майдана находятся "в постоянном контакте с ГПУ для согласования всех вопросов относительно работ по построению Мемориала".
Ранее Громадское сообщил, что на Институтской в Киеве начали снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской во время Революции достоинства.
По словам начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее 2 недель.
"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлен он без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.
Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.
В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская рассказала, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, где ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершенный и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.
Она добавила, что на Институтской сейчас продолжается противостояние между представителями потерпевших с представителями музея.
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Напомним:
- Международный конкурс по построению Национального мемориала Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства провел организатор архитектурных конкурсов, немецкая компания Phase eins, его победительницами стали львовянки Ирина Волынец и Мария Процик с архитектурного бюро "MI-studio".
- Киевская городская госадминистрация в 2017 году выделила для строительства Мемориала (и музея) участок земли площадью более одного гектара.
- Часть семей Героев Небесной сотни ранее выступила против предложенного проекта Мемориала.
- 5 июля 2018 года руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение 2-3 месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в Киеве.
- Он пояснил, что это нужно для завершения следственных экспериментов.
- В то же время заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила вышеуказанное постановление.
- По словам зама Луценко, это снимает запрет со строительства музея "Революции Достоинства" на улице Институтской в Киеве.