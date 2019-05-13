В Киеве начали строительство Национального мемориала Героев Небесной сотни

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Понедельник, 13 мая 2019, 14:25

В центре столицы 13 мая начались подготовительные работы для строительства Национального мемориала Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам министра культуры Евгения Нищука, работы начаты в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни, где Генпрокуратура закончила следственные эксперименты.

 
фото Укринформ

"В нижней части Аллеи закончены следственные эксперименты, это открывает нам возможность начинать реализацию проекта по сооружению мемориальной части комплекса", - сказал Нищук.

 
фото Укринформ

Он отметил, что Национальный мемориал должен стать местом для чествования "жертвенности украинских патриотов" - участников революции достоинства, а в процессе возведения Мемориала будут предусмотрены маркировки мест гибели Героев Небесной сотни и сохранения простреленной пулями деревьев и столбов.

 
фото Укринформ

Как рассказал директор Национального музея Революции достоинства Игорь Пошивайло, по состоянию на май, следственные эксперименты продолжаются вверху Аллеи, поэтому работники музея Майдана находятся "в постоянном контакте с ГПУ для согласования всех вопросов относительно работ по построению Мемориала".

Ранее Громадское сообщил, что на Институтской в ​​Киеве начали снимать мостовую для строительства мемориала Героям Небесной сотни. Это ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов на Институтской во время Революции достоинства.

По словам начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергея Горбатюка, следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, ведь следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее 2 недель.

 
фото Громадское

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель Генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели и предоставлен он без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - отметил Горбатюк.

 
фото Громадское

Он добавил, что в настоящее время готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

В то же время адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская рассказала, что уже сняли брусчатку непосредственно с места, где ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершенный и такое вмешательство делает невозможным его проведение в дальнейшем.

Она добавила, что на Институтской сейчас продолжается противостояние между представителями потерпевших с представителями музея.

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Напомним:

  • Международный конкурс по построению Национального мемориала Героев Небесной Сотни - Музея Революции достоинства провел организатор архитектурных конкурсов, немецкая компания Phase eins, его победительницами стали львовянки Ирина Волынец и Мария Процик с архитектурного бюро "MI-studio".
  • Киевская городская госадминистрация в 2017 году выделила для строительства Мемориала (и музея) участок земли площадью более одного гектара.
  • Часть семей Героев Небесной сотни ранее выступила против предложенного проекта Мемориала.
  • 5 июля 2018 года руководитель следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк сообщил, что в течение 2-3 месяцев будет действовать предписание прокурора о запрете изменения ландшафта на улице Институтской в ​​Киеве.
  • Он пояснил, что это нужно для завершения следственных экспериментов.
  • В то же время заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская отменила вышеуказанное постановление.
  • По словам зама Луценко, это снимает запрет со строительства музея "Революции Достоинства" на улице Институтской в ​​Киеве.

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Темы: Киев Майдан


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