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Клімкін анонсував "сюрпризи" у відповідь на паспортні укази РФ

Понеділок, 13 травня 2019, 15:09
Клімкін анонсував сюрпризи у відповідь на паспортні укази РФ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував "сюрпризи" у відповідь на рішення Росії щодо спрощення видачі російського громадянства українцям.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це міністр заявив журналістам у Брюсселі, де зібрались голови МЗС держав-членів ЄС для відзначення 10-ї річниці Східного партнерства.

"Насправді буде декілька сюрпризів… Є ідеї, пов'язані із застосування практичних, технічних речей біометрики. Є ідеї, пов’язані з наступним переписом. Тобто дуже-дуже багато речей", - сказав міністр, додавши, що "сюрпризи" будуть оприлюднені згодом.

"Є ідеї, які ви взагалі не почуєте, вони будуть робитися на рівні спецслужб", - додав Клімкін.

За його словами, на зустрічі в Брюсселі міністри обговорили необхідність пошуку консолідованої відповіді на дії Росії, "оскільки це загроза не тільки для країн, які межують з сьогоднішньою Росією, а це загроза всьому ЄС", сказав Клімкін.

Разом з тим він не уточнив, коли може бути напрацьоване таке консолідоване рішення Європейського союзу.

Як повідомлялося, Євросоюз не планує запроваджувати нові санкції проти РФ через рішення Російської Федерації роздавати російські паспорти на Донбасі.

Теми: КлімкінМЗСРосіяпаспортДонбас
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