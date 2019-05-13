Климкин анонсировал "сюрпризы" в ответ на паспортные указы РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал "сюрпризы" в ответ на решение России об упрощении предоставления российского гражданства украинцам.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом министр заявил журналистам в Брюсселе, где собрались главы МИД государств-членов ЕС для празднования 10-й годовщины Восточного партнерства.

"На самом деле будет несколько сюрпризов... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей биометрии. Есть идеи, связанные с последующей переписью (населения). То есть очень-очень многое", - сказал министр, добавив, что "сюрпризы" будут обнародованы позже.

"Есть идеи, которых вы вообще не услышите, все будет делаться на уровне спецслужб", - добавил Климкин.

По его словам, на встрече в Брюсселе министры обсудили необходимость поиска консолидированного ответа на действия России, "поскольку это угроза не только для стран, граничащих с сегодняшней Россией, а это угроза всему ЕС", - сказал Климкин.

Вместе с тем он не уточнил, когда может быть наработано такое консолидированное решение Евросоюза.

Как сообщалось, Евросоюз не планирует вводить новые санкции против РФ за решение Российской Федерации раздавать российские паспорта на Донбассе.