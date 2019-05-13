Синоптики попередили про небезпеку на Київщині

У найближчі години та до кінця доби у Київській області синоптики оголосили перший рівень небезпечності у зв’язку з грозою.

Про це 13 травня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"За даними УкрГідрометцентру, у найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 13 травня гроза", - зазначають у відомстві.

У зв’язку з цим синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики виділяють три рівні небезпеки: жовтий, помаранчевий та червоний.

Під час жовтого рівня небезпечності синоптики радять проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Також повідомляється, що такі погодні умови небезпечні, несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.

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