Синоптики предупредили об опасности в Киевской области
Понедельник, 13 мая 2019, 16:49
В ближайшие часы и до конца суток в Киевской области синоптики объявили первый уровень опасности в связи с грозой.
Об этом 13 мая сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа и до конца суток 13 мая гроза", - отмечают в ведомстве.
В связи с этим, синоптики объявили I уровень опасности, желтый.
Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.
Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.
Напомним:
- Вторник будет дождливым, но с 16 мая в большинстве областей Украины начнется период сухой солнечной погоды.
Украинская правда