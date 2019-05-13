Синоптики предупредили об опасности в Киевской области

В ближайшие часы и до конца суток в Киевской области синоптики объявили первый уровень опасности в связи с грозой.

Об этом 13 мая сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа и до конца суток 13 мая гроза", - отмечают в ведомстве.

В связи с этим, синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Синоптики выделяют три уровня опасности: желтый, оранжевый и красный.

Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Также сообщается, что такие погодные условия опасны, несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним: