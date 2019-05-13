Бойовики обстріляли Авдіївку з гранатометів

Бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики тричі обстріляли українські опорні пункти.

Вони обстріляли їх біля Богданівки із станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також позиції ООС були обстріляні з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки та з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил зі стрілецької зброї біля Луганського.

Зазначається, що українські військові стріляли у відповідь на обстріли бойовиків.

В ООС запевнили, що військові контролюють ситуацію на лінії розмежування.