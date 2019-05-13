Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики трижды обстреляли украинские опорные пункты.
Они обстреляли их у Богдановки из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также позиции ООС были обстреляны из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки и из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил из стрелкового оружия возле Луганского.
Отмечается, что украинские военные стреляли в ответ на обстрелы боевиков.
В ООС заверили, что военные контролируют ситуацию на линии разграничения.
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