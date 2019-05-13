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У Зеленського прокоментували скандал із адвокатом Трампа

Понеділок, 13 травня 2019, 23:18
У Зеленського прокоментували скандал із адвокатом Трампа

Представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, що новообраний президент дізнався про приїзд адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані зі ЗМІ.

Про це Разумков розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Про те, що приїжджає Рудольф Джуліані Зеленський дізнався зі ЗМІ та те, що він не приїжджає, він теж дізнався зі ЗМІ. Саме тому мені дивна та інформація, яка з'явилася в американських ЗМІ про те, що хтось давав коментар з представників команди про те, що там є якісь підводні камені. Це не відповідає дійсності. Будемо сподіватися, що це непорозуміння буде знято в взаєминах між командою Зеленського і представниками США", - зазначив представник штабу Зеленського.

На запитання, чи хтось із команди Зеленського працює над вирішенням цієї ситуації, Разумков відповів:

"Я думаю, що такі питання повинні носити конфіденційний характер, це раз, а два - Зеленський готовий проводити такі зустрічі не тільки з офіційними представниками держав, а й в тому числі і зустрічатися з представниками тих чи інших політичних сил, або не політичних сил, які будуть зацікавлені в подальшому поглибленні взаємин між державами, які позитивно налаштовані і допомагають нам в боротьбі за нашу незалежність", - сказав представник штабу Зеленського.

Нагадаємо:

  • 10 травня персональний адвокат американського лідера Рудольф Джуліані заявив, що планує їхати в Україну, щоб умовити новообраного президента Володимира Зеленського не припиняти розслідування справ, в яких зацікавлений Дональд Трамп. Він також збирався розповісти Зеленському, що знає про людей з його оточення.
  • Пізніше Джуліані скасував візит, заявивши, що він би опинився у "середовищі людей, які є ворогами президента, а в деяких випадках і ворогами Сполучених Штатів".
  • Серед таких людей він назвав нардепа Сергія Лещенка. 
  • Сам Лещенко заявив, що генпрокурор Юрій Луценко дезінформував Джуліані, щоб залишитися на своїй посаді.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийТрампскандал
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