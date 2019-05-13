У Зеленського прокоментували скандал із адвокатом Трампа

Представник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, що новообраний президент дізнався про приїзд адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані зі ЗМІ.

Про це Разумков розповів в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Про те, що приїжджає Рудольф Джуліані Зеленський дізнався зі ЗМІ та те, що він не приїжджає, він теж дізнався зі ЗМІ. Саме тому мені дивна та інформація, яка з'явилася в американських ЗМІ про те, що хтось давав коментар з представників команди про те, що там є якісь підводні камені. Це не відповідає дійсності. Будемо сподіватися, що це непорозуміння буде знято в взаєминах між командою Зеленського і представниками США", - зазначив представник штабу Зеленського.

На запитання, чи хтось із команди Зеленського працює над вирішенням цієї ситуації, Разумков відповів:

"Я думаю, що такі питання повинні носити конфіденційний характер, це раз, а два - Зеленський готовий проводити такі зустрічі не тільки з офіційними представниками держав, а й в тому числі і зустрічатися з представниками тих чи інших політичних сил, або не політичних сил, які будуть зацікавлені в подальшому поглибленні взаємин між державами, які позитивно налаштовані і допомагають нам в боротьбі за нашу незалежність", - сказав представник штабу Зеленського.

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