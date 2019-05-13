У Зеленского прокомментировали скандал с адвокатом Трампа

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Понедельник, 13 мая 2019, 23:18

Представитель штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, что новоизбранный президент узнал о приезде адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани со СМИ.

Об этом Разумков рассказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

"О том, что приезжает Рудольф Джулиани Зеленский узнал из СМИ и то, что он не приезжает, он тоже узнал из СМИ. Именно поэтому мне удивительна та информация, которая появилась в американских СМИ о том, что кто-то давал комментарий из представителей команды о том, что там есть какие-то подводные камни. Это не соответствует действительности. Будем надеяться, что это недоразумение будет снято в взаимоотношениях между командой Зеленского  и представителями США", - отметил представитель штаба Зеленского.

На вопрос, работает ли кто-то из команды Зеленского над решением этой ситуации, Разумков ответил:

"Я думаю, что такие вопросы должны носить конфиденциальный характер, это раз, а два – Зеленский готов проводить такие встречи не только с официальными представителями государств, но и в том числе и встречаться с представителями тех или иных политических сил, или не политических сил, которые будут заинтересованы в дальнейшем углублении взаимоотношений между государствами, которые позитивно настроены и помогают нам в борьбе за нашу независимость", - сказал представитель штаба Зеленского.

Напомним:

  • 10 мая персональный адвокат американского лидера Рудольф Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить новоизбранного президента страны Владимира Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения.
  • Позже Джулиани отменил визит, заявив, что он бы оказался в "среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях и врагами Соединенных Штатов".
  • Среди таких людей он назвал нардепа Сергея Лещенко. 
  • Сам Лещенко заявил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дезинформировал Джулиани, чтобы остаться на своей должности.

Мария Думанская, УП

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Темы: Зеленский Трамп скандал


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