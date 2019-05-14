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Вінниця: поліція затримала 50 молодиків, які захопили завод

Вівторок, 14 травня 2019, 02:53

У Вінниці поліція припинила спробу рейдерського захоплення колишнього консервного заводу. Затримано близько 50 осіб.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

Зазначається, що 13 травня кілька сотень молодиків увірвались на територію підприємства та витіснили охорону. Це колишній консервний завод, розташований по вулиці Д. Нечая.

 
 

"У відповідь на вимогу поліцейських припинити силові дії почали кидати каміння, застосували димові шашки.

Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові сили поліції та спецпризначенці КОРДу. Затримано близько 50 осіб", - заявили в поліції.

 
 

"Їх доставляють у відділки поліції для встановлення особистих даних та усіх обставин. Слідством буде надана правова кваліфікація діям затриманих", - додали у відомстві.

Українська правда

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Теми: рейдерствополіціяВінниця
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