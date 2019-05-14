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Винница: полиция задержала 50 человек, которые захватили завод

Вторник, 14 мая 2019, 02:53

В Виннице полиция пресекла попытку рейдерского захвата бывшего консервного завода. Задержано около 50 человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Отмечается, что 13 мая несколько сотен молодых людей ворвались на территорию предприятия и вытеснили охрану. Это бывший консервный завод, расположенный по улице Д. Нечая.

 
 

"В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа. Задержано около 50 человек", - заявили в полиции.

 
 

"Их доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных", - добавили в ведомстве.

Украинская правда
Темы: рейдерствополицияВинница
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