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ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат

Вівторок, 14 травня 2019, 07:06

Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 14 травня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил.

Із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське; зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - в районі населеного пункту Богданівка.

Двічі з гранатометів різних систем та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка; зі станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Новотроїцьке.

З автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції були обстріляні тричі: з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новотошківське.

Двічі зі стрілецької зброї - біля населених пунктів Луганське і Станиця Луганська.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 13 травня одного окупанта було знищено, ще двох - поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії
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