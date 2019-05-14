ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, без потерь

За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 14 мая.

"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил.

Из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка.

Дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - возле города Авдеевка; из станковых противотанковых гранатометов - возле населенного пункта Новотроицкое.

Из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны трижды: из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Новотошковское.

Дважды из стрелкового оружия - около населенных пунктов Луганское и Станица Луганская.

По данным разведки Объединенных сил, 13 мая один оккупант был уничтожен, еще двое - ранены.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.