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Активісти звернулися в Мінфін США: вимагають санкції проти Авакова і Луценка

Вівторок, 14 травня 2019, 11:09

Двадцять громадських організацій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на генпрокурора Юрія Луценка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це 14 травня повідомляє Центр протидії корупції.

Відзначається, що у вівторок активісти запланували провести акції під будівлею Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх справ.

Наразі натовп обгородив Генпрокуратуру стрічкою та рушив до МВС.

"Завершили акцію біля ГПУ. Приберемо, коли Луценко піде у відставку", - стверджують в ЦПК.

"Ці відомства стали токсичними через своїх керівників Юрія Луценка та Арсена Авакова. Вони повинні звільнити посади та потрапити під санкції", - вважають активісти.

Згодом у ЦПК опублікували перелік 20 організацій, які підтримали звернення до Мінфіну США.

В організаціях вважають, що Аваков і Луценко повинні бути включені до акту Магнітського "через кричущі порушення прав людини, саботаж реформ, корупцію та перешкоджання правосуддю".

Українська правда
Теми: АваковЛуценкоСШАЦПКактивісти
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