Активисты обратились в Минфин США: требуют санкции против Авакова и Луценко
Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Об этом 14 мая сообщает Центр противодействия коррупции.
Отмечается, что во вторник активисты запланировали провести акции под зданием Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.
20 громадських органах цій подали заяви до Міністерства фінансів США про накладення персональних санкцій на Юрія Луценка та Арсена Авакова. pic.twitter.com/9uxP29ivuB— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.
Толпа огородила Генпрокуратуру лентой и двинулася к МВД.
"Завершили акцию возле ГПУ. Уберем, когда Луценко уйдет в отставку", - утверждают в ЦПК.
Рухаємось до МВС pic.twitter.com/B0RDDEViwD— ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 14 травня 2019 р.
"Эти ведомства стали токсичными из-за своих руководителей Юрия Луценко и Арсена Авакова. Они должны освободить должности и попасть под санкции", - считают активисты.
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