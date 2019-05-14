Активисты обратились в Минфин США: требуют санкции против Авакова и Луценко

2108 просмотров
Вторник, 14 мая 2019, 11:09

Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом 14 мая сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что во вторник активисты запланировали провести акции под зданием Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Толпа огородила Генпрокуратуру лентой и двинулася к МВД.

"Завершили акцию возле ГПУ. Уберем, когда Луценко уйдет в отставку", - утверждают в ЦПК.

"Эти ведомства стали токсичными из-за своих руководителей Юрия Луценко и Арсена Авакова. Они должны освободить должности и попасть под санкции", - считают активисты.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Аваков Луценко США ЦПК активисты


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коломойский назвал единственного министра, который должен остаться 7 мая 2019, 23:27
СМИ: авиация РФ нанесла удары в Сирии, есть погибшие среди гражданских 6 мая 2019, 14:47
Суд отказался отстранить Авакова через иск о незнании украинского 24 апреля 2019, 14:48
Все новости
Главные новости
Тимошенко поставила ультиматум Раде: роспуск или сотрудничество с Зеленским
Главы МИД ЕС заявили о позитивных сигналах от команды Зеленского
Разумков пояснил, что повлияет на решение Зеленского о Раде
СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Все новости
социум

Ежедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак

18+

Один день в секс-шопе

Опыт

Как киевский шеф-повар переосмысливает традиционные рецепты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів