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Активисты обратились в Минфин США: требуют санкции против Авакова и Луценко

Вторник, 14 мая 2019, 11:09

Двадцать общественных организаций подали заявления в Министерство финансов США о наложении персональных санкций на генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом 14 мая сообщает Центр противодействия коррупции.

Отмечается, что во вторник активисты запланировали провести акции под зданием Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Толпа огородила Генпрокуратуру лентой и двинулася к МВД.

"Завершили акцию возле ГПУ. Уберем, когда Луценко уйдет в отставку", - утверждают в ЦПК.

"Эти ведомства стали токсичными из-за своих руководителей Юрия Луценко и Арсена Авакова. Они должны освободить должности и попасть под санкции", - считают активисты.

Затем в ЦПК опубликовали перечень 20 организаций, которые поддержали обращение в Минфин США.

В организациях считают, что Аваков и Луценко должны быть включены в акт Магнитского "из-за вопиющих нарушений прав человека, саботаж реформ, коррупции и препятствования правосудию".

Украинская правда
Темы: АваковЛуценкоСШАЦПКактивисты
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