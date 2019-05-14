Порошенко дав орден директору заводу, якого підозрюють у розкраданні 93 мільйонів

Президент Петро Порошенко нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка, якого НАБУ підозрює у заволодінні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці".

Про це повідомляє Громадське.

Указ про присвоєння ордена підписаний 4 травня.

Відзначається, що орден Ярослава Мудрого дають за видатні заслуги у "державному будівництві", зміцнення авторитету країни, розвитку авторитету, економіки, науки тощо.

Пізніше в Адміністрації президента заявили, що нагородження Тараненка орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня - це технічна помилка.

"Повідомлення про нагородження цієї людини – це помилка. На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилку представників АП", - сказав "Українській правді" керівник прес-служби АП Андрій Жигулін.

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