Скандал із орденом від Порошенка: в АП списали на помилку

В Адміністрації президента заявляють, що президент Петро Порошенко не нагороджував орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка, якого НАБУ підозрює у заволодінні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці".

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-служби АП Андрій Жигулін.

"Повідомлення про нагородження цієї людини – це помилка. На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилку представників АП", - сказав він.

За словами Жигуліна, "документалісти з АП дали не той проект указу".

"Це технічна помилка працівників адміністрації, які готували документ. Людини цієї у правильному указі немає", - запевняє Жигулін.

Він також пояснив, що орден Тараненку не вручали, його, мовляв, навіть не підготували ще.

"Ні. Указ – це тільки заява про те, що орден є. це паперова робота. Потім є різні моменти для їх вручення. Фізичного ордена нема. Тільки на підставі правильного указу, який передається у відділ нагород, уже виготовляється і посвідчення, і сам орден", - підсумував представник АП.

Нагадаємо: