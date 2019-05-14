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Скандал із орденом від Порошенка: в АП списали на помилку

Вівторок, 14 травня 2019, 13:05
Скандал із орденом від Порошенка: в АП списали на помилку

В Адміністрації президента заявляють, що президент Петро Порошенко не нагороджував  орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка, якого НАБУ підозрює у заволодінні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці".

Про це "Українській правді" повідомив керівник прес-служби АП Андрій Жигулін.

"Повідомлення про нагородження цієї людини – це помилка. На сайт потрапила помилкова версія указу через технічний збій і помилку представників АП", - сказав він.

За словами Жигуліна, "документалісти з АП дали не той проект указу".

"Це технічна помилка працівників адміністрації, які готували документ. Людини цієї у правильному указі немає", - запевняє Жигулін.

Він також пояснив, що орден Тараненку не вручали, його, мовляв, навіть не підготували ще.

"Ні. Указ – це тільки заява про те, що орден є. це паперова робота. Потім є різні моменти для їх вручення. Фізичного ордена нема. Тільки на підставі правильного указу, який передається у відділ нагород, уже виготовляється і посвідчення, і сам орден", - підсумував представник АП.

Нагадаємо: 

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Петро Порошенко указом від 4 травня нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня директора "Дніпропетровського стрілочного заводу" Сергія Тараненка, якого НАБУ підозрює у заволодінні 93 мільйонів гривень "Укрзалізниці".
  • 9 травня Порошенко присвоїв главі СБУ Василю Грицакузвання "Герой України" та удостоїв його ордена "Золота Зірка".
  • А 7 травня Порошенко нібито таємно присвоїв звання генерал-полковника першому заступнику глави СБУ Павлу Демчині.
  • "Українська правда" зверталася з цього приводу по коментарі до прес-служби президента, але відповіді досі не отримала.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенконагородиАдміністрація президента
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