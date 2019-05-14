Порошенко дал орден директору завода, которого подозревают хищении 93 миллионов

521 просмотр
Вторник, 14 мая 2019, 11:31

Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

Об этом сообщает Громадське.

Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.

Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.

Напомним:

  • 15 января Тараненко и еще 6 должностным лицам сообщили о подозрении в завладении 93 миллионами "Укрзализныци" при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам. 
  • В феврале суд наложил арест на имущество Тараненко. 
  • 7 мая НАБУ завершило расследование фактов завладения 93,28 миллиона гривен "Укрзализныци" и отправило дело на ознакомление восьми подозреваемым.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Тимошенко поставила ультиматум Раде: роспуск или сотрудничество с Зеленским
Главы МИД ЕС заявили о позитивных сигналах от команды Зеленского
Разумков пояснил, что повлияет на решение Зеленского о Раде
СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
Все новости
социум

Ежедневно три мамы в Украине узнают, что у их ребенка рак

18+

Один день в секс-шопе

Опыт

Как киевский шеф-повар переосмысливает традиционные рецепты

Поиск по сайту
Архив
Весь архів