Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

Об этом сообщает Громадське.

Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.

Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.

Позже в Администрации президента заявили, что награждение Тараненко орденом князя Ярослава Мудрого V степени – техническая ошибка.

"Сообщение о награждении этого человека – это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП", - сказал "Украинской правде" руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

Напомним: