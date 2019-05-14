Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".

Об этом сообщает Громадське.

Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.

Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.

Напомним: