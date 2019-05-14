Порошенко дал орден директору завода, которого подозревают хищении 93 миллионов
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Вторник, 14 мая 2019, 11:31
Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".
Об этом сообщает Громадське.
Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.
Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.
Напомним:
- 15 января Тараненко и еще 6 должностным лицам сообщили о подозрении в завладении 93 миллионами "Укрзализныци" при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам.
- В феврале суд наложил арест на имущество Тараненко.
- 7 мая НАБУ завершило расследование фактов завладения 93,28 миллиона гривен "Укрзализныци" и отправило дело на ознакомление восьми подозреваемым.
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