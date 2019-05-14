Порошенко дал орден директору завода, которого подозревают в хищении 93 миллионов
Президент Петр Порошенко наградил орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора "Днепропетровского стрелочного завода" Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривен "Укрзализныци".
Об этом сообщает Громадське.
Указ о присвоении ордена подписан 4 мая.
Отмечается, что орден Ярослава Мудрого дают за выдающиеся заслуги в "государственном строительстве", укрепление авторитета страны, развития авторитета, экономики, науки и тому подобное.
Позже в Администрации президента заявили, что награждение Тараненко орденом князя Ярослава Мудрого V степени – техническая ошибка.
"Сообщение о награждении этого человека – это ошибка. На сайт попала ошибочная версия указа из-за технического сбоя и ошибки представителей АП", - сказал "Украинской правде" руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.
Напомним:
- 15 января Тараненко и еще 6 должностным лицам сообщили о подозрении в завладении 93 миллионами "Укрзализныци" при закупке стрелочной продукции по завышенным ценам.
- В феврале суд наложил арест на имущество Тараненко.
- 7 мая НАБУ завершило расследование фактов завладения 93,28 миллиона гривен "Укрзализныци" и отправило дело на ознакомление восьми подозреваемым.