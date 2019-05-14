Детективи НАБУ проводять обшуки у Нацгвардії

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також у низці приватних компаній.

Про це інформує 14 травня прес-служба НАБУ.

В бюро наголошують, що слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснює із грудня 2017 року.

Обшуки здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Деталі обіцяють згодом.

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