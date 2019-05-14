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Детективи НАБУ проводять обшуки у Нацгвардії

Вівторок, 14 травня 2019, 13:46
Детективи НАБУ проводять обшуки у Нацгвардії

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також у низці приватних компаній.

Про це інформує 14 травня прес-служба НАБУ.

В бюро наголошують, що слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснює із грудня 2017 року.

Обшуки здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Деталі обіцяють згодом.

Нагадаємо:

  • У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
  • НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.

Українська правда

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Теми: НАБУНацгвардія
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