Детективи НАБУ проводять обшуки у Нацгвардії

9813 переглядів
Вівторок, 14 травня 2019, 13:46

Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також у низці приватних компаній.

Про це інформує 14 травня прес-служба НАБУ.

В бюро наголошують, що слідча дія санкціонована і проводиться в ході розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої Головне управління Нацгвардії України, за версією слідства, втратило активи на 81,64 млн грн.

Попередня правова кваліфікація ч. 5 ст. 191 КК України. Розслідування зазначених фактів НАБУ здійснює із грудня 2017 року.

Обшуки здійснюються під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Деталі обіцяють згодом.

Нагадаємо:

  • У розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" йшлося про те, що керівник Нацгвардії Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу для гвардійців, через що вони отримали житло не на столичному Печерську, а на околиці Києва. Різниця в ціні, за даними журналістів, склала понад 100 мільйонів гривень.
  • НАБУ відкрило кримінальне провадження 11 грудня 2017 року.
  • Генерал-полковник Юрій Аллеров командував Національною гвардією України з 30 грудня 2015 року по 7 травня 2019 року.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: НАБУ Нацгвардія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Хто стане сірим кардиналом Антикорупційного суду 13 травня 2019, 18:05
ГПУ: Допиту Ситника по суті не відбулося 10 травня 2019, 12:33
Ситник прибув на допит у ГПУ щодо справи про вибори президента США 10 травня 2019, 10:55
Усі новини
Головні новини
САП відкрила справу на Лещенка через дані про "хабарі"
Команда Зеленського кличе Кабмін на газові консультації
Кого українці хочуть бачити прем’єром: лідирують Тимошенко і Смешко
Українці назвали перші кроки, яких очікують від Зеленського
Усі новини
Фото

Світ у краплях дощу

Освіта

Чому дитсадок краще за виховання вдома

їжа

Пеганство: меню, переваги та недоліки новомодної системи харчування