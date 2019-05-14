Детективы НАБУ проводят обыски у Нацгвардии

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Вторник, 14 мая 2019, 13:46

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.

Об этом сообщает 14 мая пресс-служба НАБУ.

В бюро отмечают, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, потеряло активы на 81,64 млн грн.

Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП.

Детали обещают позже.

Напомним:

  • В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
  • НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.

Украинская правда

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Темы: НАБУ Нацгвардия


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