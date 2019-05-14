Детективы НАБУ проводят обыски у Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.

Об этом сообщает 14 мая пресс-служба НАБУ.

В бюро отмечают, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, потеряло активы на 81,64 млн грн.

Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.

Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП.

Детали обещают позже.

Напомним: