Детективы НАБУ проводят обыски у Нацгвардии
Вторник, 14 мая 2019, 13:46
Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют обыски по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Нацгвардии, а также в ряде частных компаний.
Об этом сообщает 14 мая пресс-служба НАБУ.
В бюро отмечают, что следственное действие санкционировано и проводится в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой Главное управление Нацгвардии Украины, по версии следствия, потеряло активы на 81,64 млн грн.
Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование указанных фактов НАБУ осуществляет с декабря 2017 года.
Обыски проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП.
Детали обещают позже.
Напомним:
- В расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" речь шла о том, что руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на столичном Печерске, а на окраине Киева. Разница в цене, по данным журналистов, составила более 100 миллионов гривен.
- НАБУ открыло уголовное производство 11 декабря 2017 года.
- Генерал-полковник Юрий Аллеров командовал Национальной гвардией Украины с 30 декабря 2015 по 7 мая 2019 года.
Украинская правда