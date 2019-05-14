Окупанти вивезли політв’язня Бекірова у лікарню, але там його немає – дочка

Дочка кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова каже, що його вивезли у лікарню, але там активіста немає.

Про це Елеонора Бекірова повідомила у Facebook.

Близько 13 години 14 травня жінка написала, що кримського татарина повезли до Республіканської клінічної лікарні ім. М. О. Семашка у Сімферополі.

Тоді Бекірова казала, що з’ясовує причини.

Однак за годину вона додала, що активіста немає у медзакладі.

"Щойно стало відомо, що в жодному одному відділенні лікарні ім.Семашка, мого батька немає", – написала Бекірова.

Журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк пізніше підтвердив, що Бекірова вивозили вранці з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.

"Судячи з усього, це була реакція на відвідування Бекірова уповноваженої з прав людини в Криму Людмили Лубіної, якій він поскаржився на постійне погіршення здоров'я в СІЗО", - зазначає Наумлюк.

За його словами, результати обстеження, швидше за все, слідство використає при продовженні арешту на початку червня.

"На даний момент Бекірова вже доставили назад в ізолятор", - повідомив журналіст.

Нагадаємо: