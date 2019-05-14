Окупанти вивезли політв’язня Бекірова у лікарню, але там його немає – дочка
Дочка кримськотатарського політв’язня Едема Бекірова каже, що його вивезли у лікарню, але там активіста немає.
Про це Елеонора Бекірова повідомила у Facebook.
Близько 13 години 14 травня жінка написала, що кримського татарина повезли до Республіканської клінічної лікарні ім. М. О. Семашка у Сімферополі.
Тоді Бекірова казала, що з’ясовує причини.
Однак за годину вона додала, що активіста немає у медзакладі.
"Щойно стало відомо, що в жодному одному відділенні лікарні ім.Семашка, мого батька немає", – написала Бекірова.
Журналіст "Радіо Свобода" Антон Наумлюк пізніше підтвердив, що Бекірова вивозили вранці з Сімферопольського ізолятора в клініку імені Семашка, де він провів кілька годин.
"Судячи з усього, це була реакція на відвідування Бекірова уповноваженої з прав людини в Криму Людмили Лубіної, якій він поскаржився на постійне погіршення здоров'я в СІЗО", - зазначає Наумлюк.
За його словами, результати обстеження, швидше за все, слідство використає при продовженні арешту на початку червня.
"На даний момент Бекірова вже доставили назад в ізолятор", - повідомив журналіст.
Нагадаємо:
- Окупанти затримали Едема Бекірова 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом.
- Чоловіка тримають у Сімферопольському СІЗО у справі про "зберігання і передачу вибухонебезпечних речовин і патронів".
- У Бекірова 1 група інвалідності, він страждає від декількох важких хвороб.
- За рішенням "Київського районного суду", Бекірова заарештовали.
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