Оккупанты вывезли политзаключенного Бекирова в больницу, но там его нет – дочь

Дочь крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова говорит, что его вывезли в больницу, но там активиста нет.

Об этом Элеонора Бекирова сообщила в Facebook.

Около 13 часов 14 мая женщина, написала, что крымского татарина повезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе.

Тогда Бекирова говорила, что выясняет причины.

Однако через час она добавила, что активиста нет в медучреждении.

"Только что стало известно, что ни в одном отделении больницы им.Семашко, моего отца нет", – написала Бекирова.

Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк позже подтвердил, что Бекирова вывозили утром из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

"Судя по всему, это была реакция на посещение Бекирова уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, которой он пожаловался на постоянное ухудшение здоровья в СИЗО", – отмечает Наумлюк.

По его словам, результаты обследования, скорее всего, следствие использует при продлении ареста в начале июня.

"В настоящий момент Бекиров уже доставлен обратно в изолятор", – сообщил журналист.

Напомним: