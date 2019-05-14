Оккупанты вывезли политзаключенного Бекирова в больницу, но там его нет – дочь

Дочь крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова говорит, что его вывезли в больницу, но там активиста нет.

Об этом Элеонора Бекирова сообщила в Facebook.

Около 13 часов 14 мая женщина, написала, что крымского татарина повезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе.

Тогда Бекирова говорила, что выясняет причины.

Однако через час она добавила, что активиста нет в медучреждении.

"Только что стало известно, что ни в одном отделении больницы им.Семашко, моего отца нет", – написала Бекирова.

Напомним: