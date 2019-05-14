Оккупанты вывезли политзаключенного Бекирова в больницу, но там его нет – дочь
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Вторник, 14 мая 2019, 14:40
Дочь крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова говорит, что его вывезли в больницу, но там активиста нет.
Об этом Элеонора Бекирова сообщила в Facebook.
Около 13 часов 14 мая женщина, написала, что крымского татарина повезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе.
Тогда Бекирова говорила, что выясняет причины.
Однако через час она добавила, что активиста нет в медучреждении.
"Только что стало известно, что ни в одном отделении больницы им.Семашко, моего отца нет", – написала Бекирова.
Напомним:
- Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
- Мужчину удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
- У Бекирова 1 группа инвалидности, он страдает от нескольких тяжелых болезней.
- По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.
Украинская правда
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