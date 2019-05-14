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Оккупанты вывезли политзаключенного Бекирова в больницу, но там его нет – дочь

Вторник, 14 мая 2019, 14:40

Дочь крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова говорит, что его вывезли в больницу, но там активиста нет.

Об этом Элеонора Бекирова сообщила в Facebook.

Около 13 часов 14 мая женщина, написала, что крымского татарина повезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе.

Тогда Бекирова говорила, что выясняет причины.

Однако через час она добавила, что активиста нет в медучреждении.

"Только что стало известно, что ни в одном отделении больницы им.Семашко, моего отца нет", – написала Бекирова.

Журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк позже подтвердил, что Бекирова вывозили утром из Симферопольского изолятора в клинику имени Семашко, где он провел несколько часов.

"Судя по всему, это была реакция на посещение Бекирова уполномоченной по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, которой он пожаловался на постоянное ухудшение здоровья в СИЗО", – отмечает Наумлюк.

По его словам, результаты обследования, скорее всего, следствие использует при продлении ареста в начале июня.

"В настоящий момент Бекиров уже доставлен обратно в изолятор", – сообщил журналист.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Мужчину удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.

Украинская правда

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Темы: Крымполитзаключенныекрымские татарыоккупация
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