Оккупанты вывезли политзаключенного Бекирова в больницу, но там его нет – дочь

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Вторник, 14 мая 2019, 14:40

Дочь крымскотатарского политзаключенного Эдема Бекирова говорит, что его вывезли в больницу, но там активиста нет.

Об этом Элеонора Бекирова сообщила в Facebook.

Около 13 часов 14 мая женщина, написала, что крымского татарина повезли в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе.

Тогда Бекирова говорила, что выясняет причины.

Однако через час она добавила, что активиста нет в медучреждении.

"Только что стало известно, что ни в одном отделении больницы им.Семашко, моего отца нет", – написала Бекирова.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Мужчину удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • По решению "Киевского районного суда", Бекирова арестовали.

Украинская правда

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Темы: Крым политзаключенные крымские татары оккупация


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