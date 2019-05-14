Рада відмовилася посилити заборону куріння

Верховна Рада відхилила законопроекти, якими пропонувалося розширити перелік місць, де заборонено курити, збільшити штрафи за куріння в заборонених місцях, заборонити розміщення сигарет на прилавках.

На засіданні 14 травня народним депутатам забракло голосів для позитивного рішення.

Нардепи також провалили голосування за повернення законопроектів профільному комітету та суб`єктам законодавчої ініціативи.

"Рішення не прийняте. Проекти закону №4030а та №4030а-1 відхилені. Колеги, треба було попередити, що ви проти. Його вимагали на всіх погоджувальних радах, на ньому наголошувала купа депутатів, а коли голосування ­– голосів немає", – нарікав спікер парламенту Андрій Парубій.

Під час обговорення в сесійній залі прихильники ухвалення законопроектів наголошували на необхідності захистити здоров’я громадян від шкідливого впливу, спричиненого курінням, та тим фактом, що тютюновиробники навчились обходити заборони і обмеження чинного законодавства.

Водночас член фракції БПП Ніна Южаніна зазначила, що вищевказані проекти законів уже застаріли (подані ще 2016 року – ред.).

"Визначення не чіткі, неможливі для адміністрування взагалі, надання повноважень центральному виконавчому органу, що реалізує політику в сфері держконтролю за дотриманням прав споживачів, які не можна реалізувати. Немає інструментів, щоб відслідковувати всі можливі порушення. Насправді ми цим вбиваємо легальні продажі, які потерпають від значного збільшення реалізації контрабандного товару", – пояснювала свою позицію Южаніна.

Законопроект №4030а зокрема пропонував збільшити штрафи до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень) за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях.

Крім того, пропонувалося розширити перелік місць, де заборонено куріння тютюнових виробів, електронних сигарет і кальянів.