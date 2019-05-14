Рада отказалась усилить запреты курения

Верховная Рада отклонила законопроекты, которыми предлагалось расширить перечень мест, где запрещено курить, увеличить штрафы за курение в запрещенных местах, запретить размещение сигарет на прилавках.

На заседании 14 мая народным депутатам не хватило голосов для положительного решения.

Нардепы также провалили голосование за возвращение законопроектов профильному комитету и субъектам законодательной инициативы.

"Решение не принято. Проекты закона №4030а и №4030а-1 отклонены. Коллеги, надо было предупредить, что вы против. Его требовали на всех согласительных советах, на нем настаивала куча депутатов, а когда голосование – голосов нет", - пожаловался спикер парламента Андрей Парубий.

Во время обсуждения в сессионном зале сторонники принятия законопроектов отмечали необходимость защитить здоровья граждан от вредного воздействия, вызванного курением, и тем фактом, что производители табачных изделий научились обходить запреты и ограничения действующего законодательства.

В то же время член фракции БПП Нина Южанина отметила, что вышеуказанные проекты законов уже устарели (поданы еще в 2016 году - ред.).

"Определения не четкие, невозможны для администрирования вообще, предоставление полномочий центральному исполнительному органу, который реализует политику в сфере госконтроля за соблюдением прав потребителей, которые нельзя реализовать. Нет инструментов, чтобы отслеживать все возможные нарушения. На самом деле мы этим убиваем легальные продажи, которые страдают от значительного увеличения реализации контрабандного товара", - объясняла свою позицию Южанина.

Законопроект №4030а в частности предлагал увеличить штрафы до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) за курение табачных изделий в запрещенных местах.

Кроме того, предлагалось расширить перечень мест, где запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов.