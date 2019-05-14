Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада отказалась усилить запреты курения

Вторник, 14 мая 2019, 15:13

Верховная Рада отклонила законопроекты, которыми предлагалось расширить перечень мест, где запрещено курить, увеличить штрафы за курение в запрещенных местах, запретить размещение сигарет на прилавках.

На заседании 14 мая народным депутатам не хватило голосов для положительного решения.

Нардепы также провалили голосование за возвращение законопроектов профильному комитету и субъектам законодательной инициативы.

"Решение не принято. Проекты закона №4030а и №4030а-1 отклонены. Коллеги, надо было предупредить, что вы против. Его требовали на всех согласительных советах, на нем настаивала куча депутатов, а когда голосование – голосов нет", - пожаловался спикер парламента Андрей Парубий.

Во время обсуждения в сессионном зале сторонники принятия законопроектов отмечали необходимость защитить здоровья граждан от вредного воздействия, вызванного курением, и тем фактом, что производители табачных изделий научились обходить запреты и ограничения действующего законодательства.

В то же время член фракции БПП Нина Южанина отметила, что вышеуказанные проекты законов уже устарели (поданы еще в 2016 году - ред.).

"Определения не четкие, невозможны для администрирования вообще, предоставление полномочий центральному исполнительному органу, который реализует политику в сфере госконтроля за соблюдением прав потребителей, которые нельзя реализовать. Нет инструментов, чтобы отслеживать все возможные нарушения. На самом деле мы этим убиваем легальные продажи, которые страдают от значительного увеличения реализации контрабандного товара", - объясняла свою позицию Южанина.

Законопроект №4030а в частности предлагал увеличить штрафы до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) за курение табачных изделий в запрещенных местах.

Кроме того, предлагалось расширить перечень мест, где запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов.

Валентина Романенко, УП
Темы: Верховная Радазаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Депутаты изменили процедуру банкротства на время военного положения
Последние новости
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
Все новости...
Реклама: